Este martes Scott Disick ha cumplido 37 años y ha pasado una fecha tan especial con su expareja Kourtney Kardashian y sus antiguas cuñadas, Kim, Khloé y Kylie, que estuvieron acompañadas de sus respectivos retoños. La gran ausente fue la joven Sofia Richie, con quien el autoproclamado lord inició una relación sentimental hace tres años.

Según todos los rumores, los dos han decidido poner punto final a una historia de amor por la que casi nadie apostaba en un primer momento, debido tanto a la diferencia de edad que existe entre ambos -más de quince años- como al hecho de que la joven modelo solía moverse por los mismos círculos que Kendall y Kylie Jenner, las hermanas pequeñas de Kourtney a las que Scott ha visto crecer.

La fiesta que le organizó su familia política incluyó un castillo hinchable, un carrito de helados y camisetas para todos los invitados de la marca del cumpleañero, Talentless, con el eslogan: 'Disick Quarantine Club'.

En realidad, Scott ha permanecido muy unido al mediático clan en lo personal y lo profesional -es miembro del elenco habitual de 'Keeping Up With the Kardashians'- incluso tras su separación de Kourtney, la madre de sus tres hijos. De hecho, el pasado fin de semana la antigua pareja realizó una escapada a un resort de Utah junto a sus retoños.

Kris Jenner, la matriarca, ha dejado claro en muchas ocasiones que le considera uno más de su prole: "Eres un padre, un hijo, un hermano, un compañero y un amigo maravilloso. Gracias por aportar tanto amor y risas a nuestra familia. Gracias por tu sentido de la aventura y por estar siempre ahí cuando te necesitamos. Eres maravilloso y te quiero. Tu mama K", ha escrito ella en la felicitación que le ha dedicado en su Instagram.