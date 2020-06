SHOWBIZ • 5 Jun 2020 - 09:18 AM

Fiel al carácter tan transparente que siempre ha exhibido en las redes sociales, la influencer y modelo Laura Escanes ha compartido un nuevo vídeo en Instagram para revelar públicamente que, hace unos días, pasó por el quirófano para someterse a una operación de pecho. La esposa del presentador Risto Mejide, con quien tiene a la adorable Roma, se encuentra ya casi recuperada de la intervención, aunque ha reconocido que todavía le "duele un poquito".

En su mensaje la también escritora ha admitido que tuvo dudas sobre si era conveniente o no hablar de un tema "tan personal" en la esfera virtual. Finalmente, y para sentir que no estaba "engañando" a su público, la joven de 24 años ha optado por dar a conocer la noticia para, entre otras cosas, justificar su prolongado silencio en la mencionada plataforma y mantener así la coherencia en lo que a compartir "cosas" de su "vida" más cotidiana se refiere.

"Hace unos días que me he operado el pecho, he pasado la primera noche en casa y estoy bien, ha salido todo muy bien. Estoy recuperándome poco a poco, todavía me duele un poquito, pero bueno va todo muy bien", ha informado con gesto serio ante su base de fans, con los que ha querido reflexionar sobre la relevancia y la necesidad de meditar muy bien decisiones de ese calado.

"Es una operación que llevaba mucho tiempo pensando si hacerme o no, y después del embarazo las dudas o las ganas que tenía aumentaron bastante. Entonces empecé a visitar a algunos doctores hasta que di con una doctora que entendía perfectamente lo que quería, que era súper cercana y que me explicó todas las cosas. En definitiva, era una decisión muy importante, pasar por quirófano es muy serio, tiene sus riesgos y por eso estuve tanto tiempo pensando", ha relatado Laura en su grabación.