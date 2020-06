SHOWBIZ • 12 Jun 2020 - 07:35 AM

La pareja formada por la exluchadora profesional Nikki Bella y el bailarín Artem Chigvintsev ha anunciado finalmente el sexo del bebé que esperan, el primero para ambos, en el episodio final del programa de telerrealidad que la primera coprotagoniza con su hermana gemela Brie. Los dos enamorados, quienes además están prometidos y se casarán tan pronto como se lo permitan las circunstancias, han revelado que su bebé será un varón.

"Estoy deseando que llegue agosto para la llegada de mi pequeño", escribió posteriormente Nikki, quien mantuvo una larga relación con el también exluchador John Cena en el pasado, en su cuenta de Instagram para avisar a aquellos que no hubieran tenido ocasión de ver su espacio televisivo.

Publicidad

El futuro matrimonio cumplirá, por tanto, su sueño de crear su propia familia dentro de dos meses escasos: un desenlace precioso para una larga temporada que, al margen de la pandemia del coronavirus, ha estado llena de dificultades y retos de toda índole para los dos artistas, como confesaba recientemente la propia Nikki.

"Me siento bastante mal por Artem, porque tengo la impresión de que hemos pasado en poco tiempo del período de 'luna de miel', a prometernos y ahora a afrontar nuestra primera experiencia en la maternidad. Todo ha cambiado muy rápido y él tiene que lidiar ahora con mis alocadas hormonas y con nuestra futura vida familiar. Nuestra vida sexual no es tan intensa como antes, es como intermitente. No sé si soy yo o somos los dos", explicaba a su hermana en el marco del podcast que comparten.