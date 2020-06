SHOWBIZ • 18 Jun 2020 - 08:38 AM

La estrella televisiva Kim Kardashian ha firmado un lucrativo contrato con el servicio de música en 'streaming' Spotify para contar así con su propio podcast en la plataforma, según se desprende de la información a la que ha tenido acceso este jueves el diario económico Wall Street Journal.

En base al acuerdo firmado por las dos partes, del que se han publicado algunos extractos en el periódico, la celebridad empleará este privilegiado espacio mediático para hablar de la necesaria reforma del sistema penitenciario estadounidense, una de las causas en las que se ha venido implicando activamente en los últimos tiempos, así como de la labor que ha venido realizando al respecto junto a la organización Innocence Project.

La integrante más famosa del popular clan Kardashian no se sentará sola delante del micrófono, sino que ha reclutado a su buena amiga Lori Rothschild Ansaldi, una sagaz productora del mundo audiovisual, para que coproduzca y además copresente su primer programa radiofónico. En un principio no se espera la presencia de otros miembros de la conocida familia que no estén vinculados, de una forma u otra, a estos objetivos políticos y sociales de Kim.

La socialité estadounidense, quien lleva años preparándose a conciencia para ejercer algún día como abogada y a día de hoy ofrece asesoramiento jurídico a varios reos con condenas aparentemente excesivas por cargos considerados menores, llegó a reunirse en un par de ocasiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para debatir sobre la posibilidad de acometer profundos cambios legislativos en este sentido.