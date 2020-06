SHOWBIZ • 19 Jun 2020 - 07:31 AM

Para toda una generación de milenials, Raven-Symoné siempre será la inolvidable joven con poderes psíquicos de la serie Disney que llevaba su nombre, y la protagonista de las películas sobre las Cheetah Girls, en las que llegó a participar incluso la cantante mexicana Belinda.

A día de hoy, la actriz y cantante es una mujer de 34 años que ha trabajado en Broadway, ejercido de presentadora durante años en el programa 'The Voice' y que sigue muy ligada a los estudios que la convirtieron en una estrella, cediendo su voz a distintas series de animación. Incluso llegó a retomar temporalmente el personaje al que dio vida en la adolescencia en un spin-off que la presentaba como una madre divorciada y con dos hijas, que duró tres temporadas.

Sin embargo, esta semana la intérprete ha vuelto a acaparar titulares por una noticia que no tiene nada que ver con su carrera profesional: Raven ha contraído matrimonio con su pareja Miranda Maday en una discreta ceremonia celebrada en el patio trasero de una casa en Nueva York.

"Me he casado con una mujer que me comprende, en lo malo y en lo bueno, desde el desayuno al tentempié de medianoche, en el escenario y en casa", ha anunciado Raven en Instagram. "Te quiero, señora Pearman-Maday".

Apenas se conocen detalles sobre su relación sentimental, que hasta ahora había protegido con mucho recelo y que no había mencionado en sus redes sociales. Sin embargo, la reacción a la noticia de su enlace la ha pillado completamente por sorpresa y ha conseguido que se anime a compartir varias imágenes de su gran día para presentar "oficialmente" a su esposa.

"El aluvión de cariño y felicitaciones que hemos recibido nos ha conmovido mucho. ¡Gracias a todos! No voy a aburriros con demasiadas fotos, pero sí diré que hay nueva música en camino", ha escrito en su perfil junto a una pequeña selección de instantáneas de la ceremonia.

Para su gran día, Raven eligió un atuendo informal de color negro en la misma línea que el de su chica, que optó por un mono estilo 'boiler suit' en tono beige. Como detalle curioso, las novias han desvelado en un vídeo de IGTV que se dieron el 'sí quiero' intercambiando unos anillos que compraron en una tienda de segunda mano por 50 dólares, porque las alianzas que habían elegido no llegaron a tiempo debido a la actual crisis del coronavirus, que ha afectado a los servicios de reparto.