View this post on Instagram

El camino a casa siempre será el correcto. Y tu, madre, nos enseñaste a trazarlo. Te celebro y celebro a todas aquellas que creyeron en nosotros antes de que nosotros mismos lo hiciéramos. Te amo y deseo que Dios nos bendiga con muchos años más de tu compañía. Feliz #DíaDeLasMadres ! 🙏🏻♥️