SHOWBIZ • 25 Jun 2020 - 08:41 AM

La pareja formada por Nikki Bella y Artem Chigvintsev, quienes pasarán muy pronto por el altar pero no sin antes haber recibido al que será su primer retoño juntos, ya se han puesto manos a la obra con los preparativos de la habitación de su bebé, que llegará al mundo en solo unas semanas, y para ello han optado por una serie de elementos decorativos concebidos para "inspirar" y estimular la imaginación de la criatura, así como para que vaya familiarizándose con los orígenes de sus padres.

"Llevo mucho tiempo planificando esto y no he dejado de pensar en que, aunque la gente va a pensar que soy un poco rara, me gustaría que la habitación resulte inspiradora para el bebé, que le ayude a soñar despierto y le motive de cara a conseguir todo lo que se proponga en el futuro", ha revelado la exluchadora profesional en su podcast 'Total Bellas', el cual copresenta con su hermana gemela Brie.

Publicidad

En lo que al segundo de los objetivos se refiere, el futuro matrimonio llenará el cuarto de su retoño con varias "antigüedades" de gran valor sentimental, como algunos de los libros que marcaron la infancia de los dos enamorados y la maqueta de un barco que el coreógrafo asocia directamente a esas jornadas de pesca que solía compartir de niño con su progenitor.

"Tenemos un montón de antigüedades que le cederemos. Muchas irán a las estanterías de libros, pero concretamente Artem quiere darle un espacio privilegiado a un barco de coleccionista que se compró hace poco... A Artem le encantan las maquetas de barcos porque le recuerdan a algunos de sus momentos más preciados de la infancia, cuando se iba de pesca con su padre", ha explicado la estrella televisiva.