El próximo 7 de julio Ringo Starr cumplirá 80 años y lo celebrará de la misma forma en que ha venido haciéndolo desde hace más de una década: con un concierto en streaming que viene a demostrar que sigue en plena forma.

El batería de los Beatles sigue desde hace mucho tiempo una estricta dieta vegetariana y atribuye al consumo regular de frutas y verduras tanto su aspecto juvenil como su buena forma física.

"Soy vegetariano; acompaño todos los platos con brócoli y desayuno arándonos cada día", ha confesado a la revista Rolling Stone.

La filosofía del músico no podría ser más sencilla: su alimentación y rutina de ejercicio físico se basa en hacer cosas "que le sienten bien" y, aunque entrena con regularidad, mantiene esa rutina solo porque le apetece.

"Tengo un gimnasio en casa y me puedes encontrar encerrado allí entre tres o seis días por semana", ha añadido.

A nivel mental, Ringo sigue sintiéndose como un veinteañero y su pasión por la música contribuye a mantenerle conectado con las generaciones de la industria discográfica.

"Cumplir 80 me parece una locura. No me lo creo... va a ser difícil; los 70 no estuvieron mal, pero esto será totalmente diferente", ha reconocido.