La influencer Laura Escanes ha regresado con cierto ánimo y optimismo a la actividad física, concretamente al uso de la elíptica para mejorar sus niveles de resistencia, pero no sin dificultades tras el largo parón derivado de su primera maternidad y el posterior período de cuarentena forzosa que impuso la crisis del coronavirus.

Fiel a su sinceridad habitual, la también modelo no ha tenido reparo en admitir que su primera jornada sobre la bicicleta no ha durado más de quince minutos y le ha dejado exhausta, a diferencia de esas largas sesiones que le dedicaba antes de quedarse embarazada de Roma, su primera hija con el presentador Risto Mejide.

"Aquí, sin filtros, os tengo que decir que no he aguantado nada, 15 minutos de elíptica. Ya me puedo poner las pilas porque si no mal vamos. Antes aguantaba casi una hora", ha asegurado a sus fans con total honestidad y una buena dosis de autocrítica la barcelonesa de 24 años.

A pesar de su bajo estado de forma, la también escritora sabe que no ha de presionarse demasiado al respecto y dejar que sea su cuerpo el que poco a poco vaya adaptándose al cambio de rutina. Como ya expresó en anteriores ocasiones, hay que respetar las particularidades físicas de cada uno y no darle al asunto más importancia que el que tiene.

"Cada cuerpo, cada embarazo, cada postparto y cada mujer son un mundo distinto. No nos comparemos, no queramos correr. El cuerpo es mágico y hay que escucharlo", explicaba meses atrás a sus seguidores de Instagram.