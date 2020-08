SHOWBIZ • 3 Ago 2020 - 07:24 AM

Las hermanas Nikki y Brie Bella han vuelto a demostrar que están perfectamente coordinadas con los respectivos nacimientos de sus últimos retoños, el primero para la que fuera prometida de John Cena y el segundo para la luchadora que está casada con el también deportista Daniel Bryan. Tanto es así, que Nikki ha recibido al retoño que comparte con su novio Artem Chigvintsev solo un día después de que Brie hiciera lo propio con su esperado vástago.

Las dos estrellas de la WWE han dado a conocer tales novedades en sus redes sociales, y con solo unas horas de diferencia, para disfrute de aquellos fans que han venido siguiendo con atención los entresijos de sus respectivos embarazados. Y es que las ahora comunicadoras cuentan con un popular programa de radio llamado 'The Bellas Podcast' que les ha servido como plataforma para expresarse sin reparo sobre cualquier detalle ligado a su gestación.

Sin ir más lejos, en una emisión del pasado mes de marzo Nikki compartía con su hermana gemela -y con toda su audiencia- la preocupación que le producía su escasa vida sexual con Artem, coreógrafo al que conoció en un concurso televisivo y con el que ahora está prometida, así como la presión que él también vivía a cuenta del futuro nacimiento de su hijo.

"Me siento bastante mal por Artem, porque tengo la impresión de que hemos pasado en poco tiempo del período de 'luna de miel', a prometernos y ahora a afrontar nuestra primera experiencia en la maternidad. Todo ha cambiado muy rápido y él tiene que lidiar ahora con mis alocadas hormonas y con nuestra futura vida familiar. Nuestra vida sexual no es tan intensa como antes. No sé si soy yo o somos los dos. Anoche fue la primera vez en mucho tiempo que le dije que masajeara mi pecho... Y bueno, después llevé su mano más abajo y le pedí que me diera un masaje ahí también", se sinceraba la extrovertida luchadora.