La modelo Chrissy Teigen, quien espera su tercer retoño con su marido John Legend, ha vuelto a echar mano de su particular elocuencia tuitera para reflexionar abiertamente sobre el fuerte impacto que, para ella y muchas otras estrellas de las redes sociales, se desprende de las críticas, burlas y demás faltas de respeto que ha venido recibiendo tradicionalmente de los conocidos como 'trolls' de internet.

En su última publicación, la también presentadora ha reconocido que el desprecio al que ocasionalmente se ve sometida le afecta mucho más de lo que aparenta públicamente, ya que es consciente de que el verdadero problema lo tienen aquellos que solo se sienten bien si hunden y minimizan a los demás. Sin embargo, a veces no puede evitar que ciertos golpes minen ligeramente su autoestima.

En su mensaje, la extrovertida maniquí también se ha sacado de la manga un nuevo apelativo para sus detractores, a los que ha calificado de "pequeños ladrones de diversión" y sobre los que ha asegurado que seguirá encajando sus golpes con determinación para tratar de reducir en parte los insultos que estos dirigen a las personas más vulnerables.

"Muchos de otros son básicamente unos pequeños ladrones de diversión. Se atreven a juzgar qué cosas han de hacer felices a las personas hasta que estos se cansan y dejan de compartir sus cosas. Me lo hacen a mí y me duele, aunque no debería porque soy feliz y exitosa. Imaginen por tanto lo que le hacen a otras personas. Son muy tristes", les ha dedicado en uno de sus mensajes.