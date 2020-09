SHOWBIZ • 14 Sep 2020 - 08:08 AM

La última apuesta de Kim Kardashian en el marco de su hasta ahora exitosa línea de ropa interior moldeadora, SKIMS, ha causado tanta polémica como el nombre inicial que ella había elegido para la compañía, Kimono, que acabó cambiando tras recibir quejas del propio gobierno de Japón.

La celebridad ha presentado una colección cápsula pensada para embarazadas y madres recientes, que se pondrá a la venta este miércoles e incluirá sujetadores de lactancia, fajas, mallas compresoras y un mono corto de tirantes en distintos colores, para adaptarse a todos los tonos de piel.

Las críticas no se han hecho esperar y se han centrado en la idea que estaría tratando de rentabilizar: que las mujeres también necesitan prendas que las ayuden a lucir un aspecto más estilizado. Kim ha querido aclarar que las prendas que ha diseñado están pensadas para ofrecer apoyo y realzar ciertas partes del cuerpo, no para 'adelgazar'.

"Si no has estado embarazada, puede que no sepas lo duro que resulta soportar todo ese peso, como me pasó a mí y a otros millones de mujeres fuertes", ha señalado en Twitter.

También ha aclarado que las fajas para futuras madres no cuentan con un refuerzo en la zona del vientre y que se han creado para evitar los dolores de espalda. Los leggings, por otra parte, favorecen la circulación y previenen la hinchazón de los pies, además de ayudar tras una cesárea.

"Por la mayoría de los comentarios positivos que hemos recibido hasta ahora de mujeres embarazadas de todo el mundo, me siento increíblemente orgullosa de proporcionar una solución que nos aporta comodidad y apoyo durante los momentos en que más lo necesitamos. Durante el embarazo y después", ha afirmado Kim.