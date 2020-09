SHOWBIZ • 25 Sep 2020 - 05:10 PM

El último episodio del reality 'Keeping Up with the Kardashians' ha sacado a relucir una de las disputas más curiosas y divertidas que se han producido entre la matriarca del clan televisivo, Kris Jenner, y su por lo general discreto compañero sentimental Corey Gamble, además de los celos que la madre de Kim Kardashian parece tenerle ahora a su adorable perrita Bridgette.

Como ha quedado patente en los vídeos promocionales que ya ha publicado el canal E!, los dos enamorados adoptaron al animal con la esperanza de que se convirtiera en una especie de "hija" para ambos, con el equilibrio en la asunción de responsabilidades que ello conlleva. Sin embargo, con el paso del tiempo, Corey empezó a darse cuenta de que era él quien cargaba con el "99.9 por ciento" del peso de los cuidados que requería el can.

Para darle toda una "lección" a su amada, quien por cierto nunca ha querido entrar a valorar la posibilidad de que acabe pasando por el altar una tercera vez, el empresario decidió 'castigar' a Kris con una actitud de ligera indiferencia que, por otro lado, implicaba un exceso de atención hacia el simpático animal.

En un momento dado, Kris acabó explotando ante semejante dinámica y llegó a calificar a Bridgette como su principal "competidora" por el amor de Corey. Cierto es que el también productor se encargó personalmente de enfurecer a su novia al asegurar, quizá en tono de broma, que pretendía llevarse a Bridgette a un partido de Los Angeles Lakers, todo ello en medio de una cena en la que pidió un plato de delicioso pollo solo para su "niñita".