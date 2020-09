SHOWBIZ • 28 Sep 2020 - 07:13 AM

La modelo Chrissy Teigen no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para tranquilizar e informar a todos aquellos seguidores que, durante el fin de semana, se encontraban a la espera de conocer más detalles sobre el sorprendente ingreso hospitalario de la celebridad, quien espera su tercer retoño junto a su marido John Legend.

La estrella televisiva ha empleado su cuenta de Twitter para confirmar que en las últimas semanas ha estado sangrando más de lo habitual, lo que en su momento generó toda clase de rumores sobre el estado de su proceso de gestación.

Afortunadamente, parece que los médicos le han recomendado reposo casi absoluto para frenar las hemorragias y, en general, que tanto la socialité como el futuro bebé se encuentran bien.

"Creo que ya sabéis que he estado en la cama durante algunas semanas. Y estamos hablando de un tipo de reposo muy serio, casi absoluto, solo me puedo levantar para ir al baño y ya está. También tomo baños dos veces por semana, nada de ducharme. Suele pasarme, la verdad es que sangro mucho", ha señalado en una serie de mensajes compartidos en su perfil.

Aunque ha insistido en que la situación no entraña peligro de gravedad para su embarazo, el primero para el que el matrimonio no ha tenido que recurrir a las técnicas de la fecundación in vitro, Chrissy ha admitido que su decisión de acudir al centro médico llevaba aparejada cierta preocupación ante el hecho de que su sangrado llegó a ser leve pero continuo.

"Estoy más o menos en la mitad del proceso, y la sangre lleva saliendo así desde hace un mes, quizá algo menos. Estamos hablando de más cantidad de la que es normal en la regla, por ejemplo, pero no ha sido demasiado. La gran diferencia es que en los últimos días era como un grifo que no para de gotear, no ha habido un solo momento en el que no sangrara", ha revelado la también madre de Luna y Miles con el astro de la música.