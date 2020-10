SHOWBIZ • 2 Oct 2020 - 05:18 PM

El rapero Tekashi 6ix9ine fue puesto en libertad el pasado mes de abril tras llegar a un acuerdo con la fiscalía y testificar contra sus antiguos compañeros a cambio de evitar una condena de más de cuarenta años de cárcel. Desde entonces, garantizar su seguridad se ha convertido en su prioridad absoluta y también en uno de sus principales gastos, ya que se hace acompañar por un dispositivo de entre ocho y doce guardaespaldas por miedo a posibles represalias. Irónicamente, la amenaza que ha conseguido llevarle al hospital llegó por otra parte y no guarda ninguna relación con su pasado criminal. Según ha desvelado ahora el portal The Shade Room, el artista de 24 años tuvo que ser ingresado a principios de esta semana en Florida tras consumir unas pastillas de Hydroxycut, un tipo de suplementos dietéticos que prometen ayudar a perder peso a quienes lo toman. Su error fue no seguir al pie de la letra las recomendaciones del prospecto y tomarse dos pastillas, en lugar de una, el primer día, que acompañó de un café de McDonald’s. Al poco rato, empezó a experimentar unos alarmantes síntomas que incluían palpitaciones y sudores causados, aparentemente, por la ingesta de cafeína. Para los mal pensados, Tekashi ha aclarado que no había consumido ningún tipo de droga, ya que se encuentra en libertad condicional e incumplir las normas de la misma le llevaría de regreso a la cárcel.