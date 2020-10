SHOWBIZ • 7 Oct 2020 - 06:04 AM

Dos semanas después de revelar que se había visto obligado a cerrar temporalmente su popular restaurante DiverXO debido a los positivos por coronavirus que se habían detectado entre sus empleados, lo que implicaría una cuarentena de catorce días antes de retomar la actividad, el reputado chef David Muñoz se ha dirigido ahora a todos sus seguidores de Instagram para anunciar que el local no abrirá todavía a causa de las restricciones a la movilidad y al aforo decretadas por la Comunidad de Madrid en medio de esta segunda ola de la pandemia. De esta forma, el cocinero y su esposa Cristina Pedroche, quien siempre ha estado muy involucrada en la gestión del negocio e incluso en la concepción de su sofisticado menú, tendrán que armarse de paciencia hasta que la situación mejore y resulte más seguro reabrir el restaurante, una situación que David ha lamentado profundamente en el vídeo que ha compartido en la plataforma, en el que sin embargo trata de proyectar una actitud positiva en el marco de tan inciertas y duras circunstancias. "Después de dos semanas cerrado, haber cumplido la cuarentena y tener a todo el equipo sano, teníamos pensado reabrir Diverxo pero no va a ser posible debido a las nuevas normas de la Comunidad de Madrid. Iremos decidiendo semana a semana si podemos abrir o no, dependiendo de cómo funcionen estas medidas. Iremos avisando", ha explicado en su grabación. Asimismo, el mediático chef ha querido transmitir un mensaje de cariño y apoyo a todos sus compañeros del sector de la hostelería madrileña, especialmente a aquellos profesionales y establecimientos que se encuentran en un momento aún más precario y preocupante que el suyo: "No tiréis la toalla, al final del túnel hay una luz. Aguantad, que más pronto que tarde vamos a poder llenar ese negocio para todos los ciudadanos de Madrid, la hostelería transmite alegría. ¡Mucha fuerza y ánimo!", les ha dirigido.