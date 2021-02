SHOWBIZ • 12 Feb 2021 - 08:12 AM

La pareja formada por Taylor Swift y Joe Alwyn, una de las más discretas y herméticas del mundo del espectáculo, habría pasado buena parte del confinamiento doméstico derivado de la crisis del coronavirus en una mansión del norte de Londres que, asimismo, ya se ha convertido en su nidito de amor y centro de operaciones en la capital británica.

Según la información a la que ha tenido acceso el tabloide The Sun, los dos enamorados alquilan esta lujosa vivienda a una más que reconocible "estrella del rock" cuya identidad, sin embargo, aún no ha trascendido públicamente. El actor británico y la afamada cantautora pagarían una elevada cantidad mensual por su derecho a residir allí, y aunque esta aún no ha sido desvelada, sí se sabe que la propiedad tiene un valor en el mercado superior a los 6 millones de dólares.

Desde luego, el hecho de que vivan juntos en la gran urbe del Reino Unido pone de manifiesto que el noviazgo de los dos artistas va viento en popa y, además, que Joe habrá sido, a buen seguro, testigo de excepción del proceso de regrabación en el que se ha sumergido la diva de Nashville para lanzar de nuevo sus primeros discos de estudio, cuyos derechos de explotación fueron adquiridos por su archienemigo Scooter Braun, mánager de Justin Bieber y Ariana Grande, para ser luego revendidos por 300 millones de dólares. La nueva versión de uno de sus temas estrella, 'Love Story', llegará al mercado esta misma semana.