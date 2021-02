SHOWBIZ • 24 Feb 2021 - 11:48 AM

Finalmente Chrissy Teigen ha sucumbido a la presión y acaba de rogarle al presidente de los Estados Unidos Joe Biden que deje de seguirla en Twitter. Tras la ceremonia de investidura, la antigua modelo reconvertida en gurú de cocina y reina oficiosa de la red social tuvo el honor de ser una de las once personas a las que él empezó a seguir a través de la cuenta @POTUS y la única que no formaba parte de su equipo o que no representaba a una institución oficial.

Esta decisión marcaba un cambio importante en la dinámica de la persona que ocupa el cargo de presidente, ya que el anterior, Donald Trump, había bloqueado a Chrissy en 2017 debido a los ataques constantes que ella le dirigía a través de la plataforma. La gota que colmó el vaso, aparentemente, fue un tuit en el que ella le aseguraba: "No le gustas a nadie".

La esposa de John Legend no dio crédito a sus ojos cuando vio que Biden había optado por seguirla, probablemente en reconocimiento al apoyo que tanto su marido (que actuó en el evento posterior a la inauguración presidencia) como ella le habían mostrado durante su campaña, pero ahora se ha dado cuenta de que desde entonces ha estado autocensurándose por miedo a lo que pueda pensar el comandante en jefe.

"Solo he tuiteado un puñado de veces desde que mi adorado @POTUS me sigue", ha explicado este martes. "Para que yo pueda florecer, debo pedirle por favor, señor, que deje de seguirme. ¡Le quiero! No es usted, soy yo", ha añadido.

Al parecer, Chrissy considera que Joe Biden no estaría interesado en leer sus tuits sobre lo mucho que se parece John al personaje de la serie de dibujos animados 'Arthur' o sobre cómo consiguió conquistar al músico mudándose a su casa sin avisarle antes, que son algunos de los temas que ha abordado anteriormente en Twitter.