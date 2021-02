SHOWBIZ • 25 Feb 2021 - 11:35 AM

La gran mayoría de estrellas de cine, sobre todo las mujeres, han sido víctimas en algún momento u otro de sus carreras de los retoques digitales, mejor o peor ejecutados, y Rosamund Pike no es ninguna excepción.

A día de hoy, la actriz aún no se explica en qué estaban pensando las personas que decidieron aumentar sus atributos naturales para el póster de la película 'Johnny English' o si creían que nadie notaría el cambio cuando ella posara delante de esa misma imagen en la alfombra roja. Tampoco comprende por qué se decidió alterar su color de ojos para las imágenes promocionales de la serie 'Radioactive' sobre Marie Curie si en el resto de la producción se podía aprecia el color azul de su mirada.

"En el retrato del personaje para el que posé, tengo unos pechos impresionantes, que no son míos", ha bromeado acerca del primero de esos dos casos en el programa de Kelly Clarkson. "Es una locura. Y esos son solo los momentos evidentes, cuando te das cuenta, porque de repente tienes los ojos marrones y los pechos grandes, pero probablemente hay un montón de veces en que se han alterado imágenes nuestras sin que lo supiéramos y me parece que todos estamos perdiendo la noción del aspecto que tenemos realmente".

En su opinión, esta obsesión por tratar de amoldarse a unos cánones de belleza inalcanzables a base de filtros y photoshop no afecta solo a Hollywood, y ha querido ofrecer un claro ejemplo de ello: "El otro día estaba en un vuelo... bueno, fue la última vez que volé, hace como un año, pero la cuestión es que me saqué un selfie. Y alguien que no conocía miró por encima del hombro y me dijo: 'No, no, cariño, tienes que usar Facetune en esa foto'", ha desvelado sin salir aún de su estupor.