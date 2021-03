SHOWBIZ • 19 Mar 2021 - 08:40 AM

El retraso con el que se emiten los episodios de 'Keeping Up With the Kardashians' ha provocado que solo estemos descubriendo ahora los verdaderos motivos por los que Scott Disick puso punto final definitivamente a su historia de amor con Sofia Richie el pasado verano tras tres años juntos.

A primera vista, parecía que la antigua pareja se llevaba de maravilla con Kourtney Kardashian, la ex de Scott y madre de sus tres hijos, e incluso se animaban a irse todos juntos de vacaciones o posar en perfecta armonía en las redes sociales. Sin embargo, de puertas para dentro la estrecha relación que aún mantienen a día de hoy Kourtney y Scott acabó convirtiéndose en un quebradero de cabeza para la joven modelo.

"Pensé que podría esforzarme y convertirla más en mi prioridad, pero incluso cuando traté de hacerlo, Sofia siguió diciendo: 'No quiero compartir a mi novio con Kourtney'. En lugar de querer solucionar las cosas, me dio un ultimátum y me dijo: 'Tienes que elegir: o Kourtney, o yo'", ha desvelado ahora Scott en el reality de su familia política.

Sus esfuerzos por hacerle ver a Sofia que su expareja y sus retoños formaban una "unidad indivisible" y que, por tanto, Kourtney siempre formaría parte de su vida, cayeron en saco roto, así que eventualmente no le quedó más remedio que elegir y todos sabemos por quien se decantó.

"Al final se convirtió en un noviazgo insostenible que no podía seguir adelante", ha concluido Scott, que también ha reconocido que Sofia mostró mucha paciencia y compresión.

En la actualidad él ha encontrado de nuevo el amor con la modelo de 19 años Amelia Hamlin, mientras que Kourtney ya ha hecho oficial su nueva relación con el músico Travis Barker.