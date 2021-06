Assilem habla sobre la muerte de un puerco de su finca: "Había que matarlo, estaba muy gordo"

"Me voy ahorita mismo de la casa pa' no sentir ese dolor tan grande, de el pobre animal, ay Dios mío que tristeza, voy a llorar...ay mundo me duele el alma hombe, me fui de la casa pa' no presenciar la muerte del puerco tan cariñoso, tan todo, tan consentido que lo teníamos, pero bueno, ya estaba muy gordo, había que matarlo, porque sino se iba a morir de la gordura, y realmente estoy muy triste, tengo unas ganas de llorar...me grabaron cuando estaban matando al puerco y me lo mandan al whatsapp y ay no, tengo un dolor en mi corazón grande, cuando uno se encariña con un animal que lamentablemente tiene que partir en algún momento...", manifestó la panameña.