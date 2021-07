Chiky BomBom pide disculpas ante lo sucedido con sus fans, famosos panameños reaccionan

El mencionado video logró llegar a Chiky BomBom, quien inmediatamente se pronunció y llamó a su seguidora "oportunista" asegurándole que sus frases ya estaban registradas y que habría una respuesta legal por todo lo que logre con ellas.

Su reacción generó muchos comentarios negativos, inclusos muchos dejaron de seguirla, por lo que la famosa tiktoker pidió disculpas por lo sucedido.

"...Vengo cansada con el corazón en la mano a hablar con ustedes, dando la cara... soy un ser humano...me comuniqué con la chica, estaba desesperada por hablar con ella... cometí un error, no sé qué me pasó en ese momento, estaba pasando por muchísimas cosas...estaba frustrada...", explicó.

Asimismo, la influencer expresó lo siguiente:

"Necesito trabajar, no voy a caer en depresión nuevamente, esta es una batalla espiritual...reprendo al diablo, reprendo todos esos comentarios negativos de personas que no me conocen, que no conocen mi historia, reprendo el miedo...de mi parte esto murió aquí porque esta no soy yo, esta así desanimada, sin música, no soy yo...hablen, digan, lo que ustedes quieran, allá arriba hay un Dios...papá Dios me mandó un mensaje...todo va a estar bien...".

Reacciones de reconocidas figuras del espectáculo

Así como los videos de la tiktoker han revolucionado al mundo entero, toda esta situación también lo logró y las figuras del espectáculo panameño han reaccionado. Vamos a conocer quiénes opinaron al respecto:

- Sandra Sandoval (cantante de música típica): "NO te PERMITO que te aflijas. Es TU momento y de nadie mas. Es tu turno de brillar . No atraigas ni le des energía a los q no te quieren ver brillar".

- Wyznick Ortega (presentadora y abogada): "No he querido hablar de esto pero creo que después de tu posición ya estoy autorizada verdad? Y Me toca explicar algunas cosas legales aquí y sacadas de contexto y por las que has pasado y no has querido decir. Así como muchos de la nada desviando los hechos reales...".

- Franklyn Robinson (presentador y empresario): "Con fuerza chomba.... Sólo aléjate de esas personas tóxicas alrededor tuyo... Cambia de gente y verás que brillarás mucho más...".

-Y así, muchas personalidades de Venezuela, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, entre otros; dieron su opinión con respecto a la sucedido a la influencer.

Cabe destacar que en estos momentos uno de los videos preferidos de la Chiky BomBom por los internautas es "Tengo la personalidad".