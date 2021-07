Ex competidora de Calle 7, Cuba, revela que se irá de Panamá ¿A qué país será?

"Me voy de Panamá, me voy para México, porque tenemos trabajo y bueno el trabajo llama, hay que subir profesionalmente, elevar nuestros conocimientos y yo sé que allá me va a ir mucho mejor, no digo que aquí en Panamá me ha ido mal, pero si tengo como más oportunidades allá, siento, y bueno, me van a ver en las redes, no me voy a perder de las redes, así que no se preocupen", expresó la cubana Estephani Borges Santos.