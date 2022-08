Fallece el reconocido actor peruano, Diego Bertie

Se pudo conocer que el portero del condominio fue quien llamó a urgencias al percatarse del fuerte impacto, tal y como informó a los medios, Mario Casaretto, Comandante General de los Bomberos.

El también cantante resultó gravemente herido con múltiples fracturas en su cuerpo, hallado en la cochera del edificio; fue inmediatamente trasladado al hospital, desde donde confirmaron su muerte.

El mánager de Diego, Carlos Sánchez, no podía creer lo sucedido cuando recibió la noticia y expresó muy afectado en directo ATV Noticias: "Muy consternado con la noticia porque al parecer ya es una información confirmada... El director del hospital ya emitió una información confirmando esto. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy shockeado no sabía qué más decirte. Quiero hablar con su familia y su pareja que deben estar ahí, no me contesta nadie el teléfono".

Mánager de Diego Bertie tras su fallecimiento: "Estaba muy emocionado con su nuevo disco"

Colegas y personalidades lamentaron su muerte

El Ministerio de Cultura de Perú reaccionó ante la repentina y lamentable pérdida:

https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1555548189486350336 Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/aaWWvZ6ciF — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) August 5, 2022

También, el Gran Teatro Nacional expresó sus condolencias para con la familia y amigos del actor.

https://twitter.com/GranTeatroNac/status/1555543449251741703 Lamentamos profundamente el fallecimiento del reconocido músico y actor de teatro, cine y televisión, Diego Bertie Brignardello



Desde el Gran Teatro Nacional expresamos nuestras condolencias a sus seres queridos. pic.twitter.com/mAk1NhqbQj — Gran Teatro Nacional (@GranTeatroNac) August 5, 2022

El actor peruano, Christian Meier, publicó en su cuenta de Twitter un sentido mensaje:

https://twitter.com/oliverdog/status/1555544619332640769 De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré.

Demasiado pronto Diego.



“Contigo no existe final, sólo un largo camino que andar…” pic.twitter.com/UUr6aVR9Ce — Christian Meier (@oliverdog) August 5, 2022

¡Paz a su alma!