Jessica Biel nunca quiso ocultar su segundo embarazo

Tanto es así, que Jessica ha asegurado ahora que la única razón por la que nadie pudo sospechar que se encontraba embarazada, ya que en ningún momento trascendió rumor o fotografía alguna que pudiera ofrecer pistas, reside fundamentalmente en el hecho de que casi no salió de casa durante esos nueve meses. Evidentemente, la pandemia del coronavirus y su necesario tiempo de reposo en casa explican tan anómala y extraordinaria situación.



"Dicen que tuve un niño en secreto, pero la verdad es que nunca fue concebido como algo que tuviera que mantener en secreto. Simplemente llegó la Covid, me fui a Montana con la familia y no me moví de ahí. Entonces, me paso el día haciendo videollamadas con Zoom, disfrutando de mi bebé y cambiando pañales, lo normal", ha manifestado Jessica en su última intervención en el podcast 'Armchair Expert', de Dax Shepard, al que también ha confirmado que, pese a las restricciones hospitalarias, su marido pudo estar presente en el parto.

FUENTE: RSS