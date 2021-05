Kourtney Kardashian disfruta de una vida más relajada

Con independencia de las circunstancias sanitarias en que se ha producido, como no podría ser de otra manera, la estrella televisiva Kourtney Kardashian ha querido valorar muy positivamente aquellos meses de confinamiento doméstico que, como todo el mundo, tuvo que sobrellevar en ese período concreto en que los efectos de la pandemia parecían imposibles de contener.



"La verdad es que he estado disfrutando mucho de este tiempo en el que he estado más apartada. Antes mi día solía estar completamente programado hasta la hora de la cena, básicamente. Ahora he estado más tiempo con mis hijos que nunca", ha explicado la celebridad a su paso por el podcast de su amiga Addison Rae.



Sin embargo, uno de los inconvenientes que se desprenden de esta etapa reside precisamente en las dificultades que tenía Kourtney para poder trabajar al menos dos horas seguidas, ya que ese exceso de flexibilidad casera implicaba, al mismo tiempo, la ausencia de unos horarios bien definidos para ello.

"Pensaba que podría hacer llamadas cuando quisiera, que podría sacar tiempo para otras cosas, pero al final todo se mezcla. Sí, ha sido duro en ese aspecto. Yo necesito tener las tareas bien programadas para poder hacerlas bien", ha añadido en su conversación.

