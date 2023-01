Liza Hernández sorprende a sus seguidores al hablar sobre su "conexión con Dios"

"Todo lo que yo he hecho y he alcanzado ha sido con la ayuda de Dios, con mucha fe, hasta cuando le he fallado Dios ha estado allí para mi, me ha perdonado cualquier cosa que he hecho, y quiero regalarle a mis seguidores, por si alguno está pasando por un mal momento...", expresó.

La Doradita manifestó su deseo de enviarle un mensaje a todos los que la siguen, para culminar este 2022: "Acérquense a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, que Dios los bendiga, que este 2023 va ser un gran año, para todos los que vean este mensaje, para todos los que se acerquen a Dios...".