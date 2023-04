Mista Bombo recuerda momento en el que por error se tomó la leche de Michelle Simons

"...este era un proceso, tenía que hacerlo cada 3 horas porque se me llenaba un montón, tenía ese cooler lleno de leche...", expresó y contó que cuando estaban en la transmisión, Mista Bombo llegó al camerino, le ofrecieron algo de tomar, indicándole que allí estaba el cooler y bueno, él pensó que las bolsas de leche materna, eran una bebida nutritiva para los niños y se tomó una entera. ¿Qué tal?

"Siempre pero siempre, nos unirá un lazo maternal, para siempre", aseguró la presentadora.

#storytelling de cuando Mista Bombo se tomó mi leche materna

Mista Bombo reacciona

Luego de que el video de Michelle se hiciera viral, el productor decidió echar su cuento sobre su experiencia con la "bebida energética".

Antes de comenzar, el artista advirtió que toda su vida ha sido distraído y que de hecho su esposa lo regaña porque cuando maneja se mete por las calles que no son y que además, en la escuela también fue así.

Contó que para el año 2012 él le trabajó un tema a la cantante panameña Kathy Phillips y que ella quería que durante su presentación en el programa. él la acompañara como Dj; él aceptó la invitación pero al llegar andaba estresado porque llegó tarde.

"...yo asumí que eran bebidas energéticas para darle a los niños en el programa para que resistieran todo el día...agarro la bolsita, le corto la esquinita así tiempo de duro...siento que no sabe a nada y le metro un chatazo con todo...en eso yo estaba allí y entra Kathy Phillips al camerino y me pregunta qué estaba haciendo y yo le dije que esa bebida sabía como sonsa y que no sabía si tenía el azúcar en el fondo...ella queda como congelada y me dice...Bombo esa es la leche de Michelle...eso fue historia patria, al sol de hoy no se olvida, así que saludo a Michelle Simons por el nexo que tenemos...", manifestó.

Vívanla en 3D mi version de los hechos

Y Kathy Phillips también reaccionó

La cantante también recordó el momento y en La Mordida aseguró que ese momento fue "Inolvidable".