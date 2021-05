Nick Jonas está deseando volver a la normalidad tras su aparatoso accidente

Semejante percance no le impidió presentarse poco después en la correspondiente gala semanal de la edición estadounidense de 'La Voz', programa en el que ejerce como miembro del jurado, para comentar con sorna a sus compañeros que, pese a que sus heridas no revisten gravedad, había vivido "tiempos mejores" en relación con su estado físico.



Ahora el artista y miembro de los Jonas Brothers, marido además de la actriz Priyanka Chopra, ha concedido una entrevista a People para incidir en la buena marcha de su proceso de recuperación y también para poner de manifiesto las ganas que tiene de recuperar la normalidad en este sentido. Asimismo, el guapo vocalista ha reconocido que su accidente podría haber tenido consecuencias mucho más preocupantes si no le hubiera asistido un poco la suerte.



"Me siento bastante bien teniendo en cuenta lo ocurrido. He ido notando la mejoría a medida que pasaban los días. Es una de esas lesiones que causan mucha frustración, porque no puedes hacer nada para acelerar el proceso, solo esperar y esperar. Pero no me quejo, podría haber sido mucho peor y me siento afortunado porque al final está saliendo todo bien", ha revelado el astro del pop en su conversación con la revista.

