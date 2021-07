Samy y Sandra publican video de caballo bailando reggae y su música

"Bueno no sé qué piensan ustedes pero a mí me parece que este es el "Caballo Bailarín"", expresó Samy junto al video donde se ve claramente al caballo bailando.

Por su parte, Sandra escribió "Ve yo no había visto nunca un caballo parrandero. Miren q yo no aguanté y mandé a @samysandovals a grabarlo bailando. Eso era de admirar porque no paró de bailar en tooodo el evento mientras tocábamos una boda. Si es bellaco ese caballo, mañana amanece estropeado. Lo bueno es q yo mandé a que lo grabaran con flash y dejaba d bailar, él quería a lo oscuro...".

