Scooter Braun se apuntó al retiro psicoespiritual por el que han pasado varios de sus clientes

Poco antes de que el matrimonio acordara poner fin a su relación, él ingresó en un programa de siete días de duración conocido como el Proceso Hoffman tras hundirse en una espiral de pensamientos muy oscuros de la que no se veía capaz de salir.



"Mi mujer y yo empezamos a oír todo tipo de rumores, como que me había vuelto loco. Pero no era eso", ha explicado ahora en el podcast 'On Purpose' de Jay Shetty.

"Simplemente sentía que no estaba presente en mi vida, y sentía el dolor de la gente a mi alrededor que me quería. Porque, en primer lugar, todos arrastramos nuestros propios traumas, y extrañamente nuestros traumas coincidían, y... yo no podía arreglarlo. Y soy alguien a quien le gusta solucionar los problemas. Desde que era un niño, soy el tipo de persona que intenta hacer que todo el mundo esté bien".



Este popular retiro psicoespiritual ha acogido a celebridades como Bieber o la actriz Sienna Miller y la cantante Katy Perry, y promete a los participantes ayudarles a hacer las paces con su pasado, liberarse de comportamientos negativos, curarse a nivel emocional alcanzando el perdón y descubrir su auténtico yo para mejorar sus relaciones personales.



Aunque Scooter había planeado apuntarse al popular programa en al menos cuatro ocasiones en el pasado, al final siempre acababa cancelándolo, pero el pasado otoño su ex y sus hijos le animaron a hacerlo de una vez.

