Un amigo de Frank Sinatra descarta la posibilidad de que el cantante sea el verdadero padre de Ronan Farrow

Sin embargo, uno de los amigos cercanos de Sinatra ha asegurado ahora que esa posibilidad resulta, como poco, ridícula. En extractos de sus nuevas memorias 'Sinatra and Me: In the Wee Small Hours', publicados por la revista People, Tony Oppedisano insiste en que él es una de las pocas persona que está en posición de opinar al respecto y ha querido acallar para siempre estos rumores.



Aunque reconoce que Sinatra y Farrow siguieron siendo amigos durante mucho tiempo después de que su matrimonio de dos años llegara a su fin e incluso se habrían reunido en secreto en el hotel Waldorf Astoria mientras el legendario artista se alojaba allí, también tiene claro que nunca llegaron a retomar su antiguo romance.



"Cuando ella empezaba a tener problemas con Woody, necesitaba algo de consuelo y eran dos viejos amigos poniéndose al día. Estaba destrozada y él siempre estaba allí para apoyarla", ha explicado.



En opinión de Tony, los problemas de salud del desaparecido cantante tras pasar por quirófano para lidiar con la diverticulitis que sufría, sumados a su apretada agenda, habrían hecho prácticamente imposible que concibiera un niño con su ex.

"Solo hay dos formas de que Frank pudiera haber engendrado a Ronan, y ambas resultan absurdas. O bien Mia hizo un viaje secreto para acostarse con Frank en su casa de California en presencia de Barbara [su cuarta esposa], o bien Frank, cargando con la 'romántica' bolsa que utilizaba después de someterse a una colostomía, hizo un viaje rápido a Connecticut entre sus actuaciones en Atlantic City", ha alegado.



Por otra parte, a Tony Oppedisano no le cabe ninguna duda de que su difunto amigo habría reconocido sin pensárselo dos veces a Ronan si realmente hubiera sido hijo suyo.

FUENTE: RSS