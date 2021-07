Will Smith se gasta 100.000 dólares en un espectáculo de fuegos artificiales

Will Smith se gasta 100.000 dólares.

Cada 4 de julio, las redes sociales de los famosos se llenan de fotografías de las fiestas que han celebrado con motivo del Día de la Independencia en Estados Unidos: la que Taylor Swift organizó religiosamente desde 2013 a 2016 en su mansión de Rhode Island (la misma que acabaría sirviéndole de inspiración para su canción 'The Last Great American Dynasty') se convirtió en todo un acontecimiento en el que no faltaban los castillos hinchables y los posados para Instagram con bikinis con la bandera de barras y estrellas.