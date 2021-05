El reto Street de Foto Challenge exigió a los participantes

Grupo 1: José Villarreal y Maikol Gutiérrez / Mercado de Mariscos

JR Villarreal relata que tenía algo de experiencia haciendo fotografía en su natal Parita en Herrera, y que luego de la pandemia, no pensaba encontrarse en el mercado de mariscos haciendo este tipo de fotografía, algo que le parece muy interesante. Quería captar la esencia del trabajador honesto en su diario vivir, además de la textura de sus rostros, fotografiar el momento cuando cortaban los pescados. En cuanto a las personas, cree que no tuvo muchos problemas, si había alguien que no quería se fotografiado, buscaba a otros.

Maikol por su parte, sentía temor ya que no contaba con experiencia en este tipo de fotografías, al tocarle este sitio, expresó que le gustaba porque pensó que se iba a encontrar con mucha gente (pero lastimosamente para él, a la hora que le tocó hacer fotografías, habían pocos clientes, teniendo que enfocar sus fotos en los trabajadores), y que al ser un lugar techado, no iba a tener muchos cambios de iluminación y se podría concentrar en captar totalmente a las personas. Utilizó un lente 24-105 que le permitía hacer planos amplios o más cerrados.

Maikol Gutiérrez ganó en este reto

Grupo 2: Arantxa Aizprúa y Alejandro Chen / Mercado San Felipe Neri

Alejandro iba con una idea de lo que quería captar: lo cotidiano, lo que normalmente pasa y sin que nadie lo vea. Aunque no tenía experiencia con este estilo, había leído algo sobre los concepto, encuadres y que tipo focal usar en este tipo de fotos, lo consideró una experiencia enriquecedora y que se sentía más cómodo porque sabía a lo que iba y que manejaba el tema teóricamente. El tiempo le preocupaba debido a que hay que esperar el momento justo para que suceda algo relevante que pueda fotografiar.

Por su parte Arantxa, se encontró con un sitio algo vacío y con las personas evadiendo por verla con una cámara; buscaba capturar texturas y color. Arantxa luego decidió buscar momentos en la parte exterior del mercado; considera que este tipo de fotografía necesita de mucho tiempo y paciencia para capturar el momento justo de alguna situación. Optó por un lente 18-200, porque le permitía realizar sus fotos a distancia.

El reto lo ganó Arantxa Aizprúa

Grupo 3: Balbino Macías y Pablo Santos / Avenida B

Pablo confiesa que es la primera vez que realiza fotografía street y que además, es la primera vez que visita el lugar; él buscaba captar tiendas, porque había leído previamente que la zona era conocida por eso; pero luego, entendió que el reto se trataba más de fotos en la calle. Al final, decidió concentrarse en un señor que tenía un puesto de verduras y que le permitió fotografiarlo.

Mientras tanto, Nino, si tenía experiencia, haciendo con la ruta del metro. Le parece una estilo interesante, pero admite que es un problema lidiar con las personas que no quieren ser fotografiadas. Detalla que la iluminación fue bastante buena. Utilizó un lente 24-105 porque era más práctico. Admitió que no estaba muy a gusto con sus fotografías.

Balbino Macías se alzó con el reto

Grupo 4: Samuel Saucedo y María Arévalo / Avenida Central

María confiesa que tenía algo de presión por la presencia de Samuel, porque según sus cálculos, va arriba en la tabla del programa de Foto Challenge y sus compañeros le alentaban a ganarle, pero que trató de que eso no le robara la calma y se concentró en observar mucho, porque considera que debe esperar para lograr una buena foto. María utilizó un lente 24-85 para variar su cobertura y no tiene que acercarse tanto a lo que quiere captar.

Samuel se encontró con mucha gente y buscaba tener cuidado con las personas que no querían ser fotografiadas. Piensa que logró contar una historia, aunque fuera triste, pero que es una realidad que hay en el país. Lo importante es seleccionar bien la foto porque tiene varias historias, apuntó Samuel. Cree que la luz natural le favoreció para hacer sus fotos.

Este último reto lo ganó Samuel Saucedo

Al final, Arantxa Aizprúa se llevó los 5 puntos, Samuel Saucedo 4, Maikol Gutiérrez 3 y Balbino Macías 2 puntos.