FOTO CHALLENGE: Chicos resaltan la amistad y el aprendizaje.

Guido comenta que este tipo de fotografía es algo incómoda porque la idea es captar el momento o el día a día si que la persona pose no vea. Las personas usualmente se quitan para no salir en cámara. Buscó captar algo de movimiento. Pero se volvió complicado porque no encontraba, acciones, contrastes. Gorrichategui se lleva una gran experiencia, muchos compañeros, ahora amigos. Admite que entró pensando que sabía muchas cosas pero que se ha dado cuenta que no es así. Se lleva gratos momentos.

Por otro lado Ricardo piensa que el reto era el tiempo, la gente que no quería salir en las tomas, por lo que fue complicado. Quería fotografiar a las personas en un momento donde se vieran conectadas con el lugar. Comenta que se lleva buenos amigos del programa. En cuanto al tiempo, reconoce que hay que saberlo administrar, les ayuda a ser responsable y buscar las fotografías más rápidas.

Guido Gorrichategui se llevó el reto

Carlos Mejía vs Laura Escoffery

Carlos quería captar ese momento espontáneo, ya que las personas quitaban la cara, dejaban de hacer lo que hacían y eso complicaba las cosas. Quería capturar alguna acción de gente comprando, o el vendedor con sus productos. Decidió cambiar de lente para buscar profundidad y tener variedad, buscar alguna toma de retrato. Relata que se lleva muchas amistades, gente maravillosa, además del aprendizaje, ya que vas reto le enseñaba algo nuevo.

Laura se alegró por este reto porque era una experiencia totalmente diferente, ya que no lo había hecho anteriormente. Usó un lente de largo alcance para no llamar la atención de las personas. Además cree no era una foto tan compleja. Fue al sector de frutas por el tema de los colores .Se lleva mucho aprendizaje para mejorar, además de aprender técnica por sus compañeros, llevar el negocio y está emocionada por todo lo que se viene.

Carlos Mejía ganó este reto

Juan Rojas vs Fernando Cerrud

"JC" confiesa que era una parte de la fotografía que no conocía y no era muy bueno. Para Juan Carlos, el mayor reto era escoger el tipo de lente, por lo que le pidió el de largo alcance a Laura porque era apropiado para no invadir el espacio de las personas. Admite que le gustó este estilo, lo llevó a un mood distinto. Se lleva de Foto Challenge la camaradería, el aprendizaje diario porque aunque cada uno sea bueno en un área, pueden aprender del otro.

Fernando estaba claro de buscar a gente trabajando en su día a día. Cerrud contó que se sentía como un "depredador", ya que debía estar callado por el lugar, tenía que buscar el momento, sin que nadie se diera cuenta. Buscó plasmar cómo era el lugar, y tratar de "vender" el lugar. Cerrud se lleva nuevas amistades, experiencia nuevas, vivencias inigualables, visitó lugares impresionantes e hizo fotos que lo sacaron de su zona de confort.

Juan Rojas venció en este reto

Mario Espinoza vs Astrid Aizpurúa

Mario pensó que debía ser fotografía de periodismo o callejera, captando momentos, instantes. Quería un lugar con cierta cantidad de personas para que no le tapan su toma. Considera que se equivocó en el lente que escogió, por el rango focal que tenía. Trabajar en equipo, amigos, son partes de las cosas que se lleva Mario de esta tercera temporada del programa.

Para Astrid el mayor reto era buscar un momento especial donde las personas no se dieran cuenta que le estaba tomando fotos para transmitir ese sentimiento que hay detrás de todo. Aizpurúa se lleva todo, aprendizaje, personas que conoció, producción, retos y sin duda el apoyo de las personas que la vieron en Foto Challenge.

Astrid Aizpurúa se llevó el reto

Alexis Bautes vs Armando Ricord

Alexis comenta que pensó que sería una foto para periódico, nada comercial, contando historias. Pasó problemas por las personas que pasaban por el lugar, ya que desenfocada su cámara. Buscó la fotografía en blanco y negro porque genera drama y aumenta el valor del personaje. Conoció grandes lugares que no había visitado, nuevas amistades, y la pasó bien con sus compañeros.

Ricardo buscaba captar las expresiones de los vendedores, realizando sus labores o la de los clientes. "RM" admite que buscar el encuadre fue complicado. Quería ver expresiones de los despachadores, transmitir la experiencia que se vive en el mercado. Cuenta que Foto Challenge ha sido una buena experiencia, dónde conoció grandes amistades, aprendizaje y lugares nuevos, algo que extrañará.

Armando Ricord ganó en su reto

Así quedaron las posiciones en el reto semifinal de Foto Challenge

