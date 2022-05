FOTO CHALLENGE: Mario Espinoza se lució en el reto de "Los Descontadores"

David Ruíz, con más de 8 años de experiencia como fotógrafo, fue el jurado invitado para este reto de Foto Challenge. Se especializa en fotografía comercial y de retrato.

Grupo 1 - Juan Rojas vs Fernando Cerrud

Al primer grupo le tocó basar su fotografía en la película "Calle My Agent".

Fernando Cerrud señaló que trabajó a tres luces porque trataba de rellenar el fondo e iluminar la parte del frente.

En cuanto a la presión de JC, Fernando ya sabía cómo se comportaba porque habían trabajado juntos antes.

Un minuto antes de terminar su turno, el disparador de Cerrud se descargó.

"Cómo me gusta que me ayuden, yo también ayudo, si no me ayudan mucho..." dijo Fernando sobre su colaboración con Juan Carlos.

Por otro lado, se veía constantemente a "JC" recordándole a Fernando que su tiempo se agotaba, un claro mensaje de que esto es una competencia. "La verdad también es algo que ha cambiado un poco, uno trata de ser amigables con los compañeros, pero al final es una competencia", expresó Rojas.

Juan Rojas confesó que con el pasar de los retos se ha dado cuenta que no necesita tener "un millón de fotos" y que con una es suficiente.

En el lugar que decidió tomar su fotografía era un sitio donde sentía que tenía buena iluminación y buenos crops.

A la hora de la evaluación, Juan Rojas se llevó el reto.

Grupo 2 - Ricardo Prescott vs Armando Ricord

Ellos basaron su fotografía en la película "Raees".

Armando considera que fue difícil este reto porque tenían un espacio reducido.

Desde que llegó al sitio, quiso utilizar una velocidad baja en la cámara. Inclusive, utilizó una servilleta que le funcionara para ubicar la cámara en un ángulo adecuado.

Ricord se enfocó en un sitio ya que en otros retos buscaba muchos lugares y perdía tiempo.

También sabe de la presión que hay del compañero, pero sabe que Prescott tiene desventaja porque no maneja la luz artificial.

Ricardo estuvo metiéndole presión a "RM" para que no se tomara más tiempo ya que él no le iba a regalar.

A la hora de Prescott realizar sus fotografías, Armando le recordó que nada más le ayudaría a mover los flashes, pero Ricardo le respondió que usaría luz continúa.

Por momentos Ricardo no sabía si Ricord no le quería ayudar ya que lo notaba algo "distraído".

Armando Ricord se llevó el reto en este grupo.

Grupo 3 - Carlos Mejía vs Mario Espinoza

"Bell Bottom" fue la película en la que tenían que inspirarse para hacer su foto.

Al igual que el otro grupo, Mario reconoció la dificultad con el espacio, pero contaba con un lente angular que le permitía manejar esa situación.

Usó un gel amarillo ya que el ambiente era cálido.

Carlos estaba de acuerdo con Mario en turnarse en el spot en vez de hacerlo por turnos de 10 minutos.

Añade que siente que su compañero le ayuda pero que en ocasiones se le va el tema del tiempo.

Mejía admite que la referencia de la foto era algo complicada, pero al final cree que lo que sacó se acerca bastante.

Por algunos detalles mínimos, Mario Espinoza ganó este reto.

Grupo 4 - Astrid Aizpurúa vs Alexis Bautes

Ellos tenían como referencia la película "Bollywood Hero".

En el momento Astrid se sintió algo incómoda porque notó que las personas ajenas al reto estaban como en un "date"

Astrid le indicaba a Bautes que podía ayudarle, pero este estaba en otra sintonía. Luego ella tomó la decisión de ir a adelantar su spot.

Aizpurúa apostó por otro spot, y ayudó a los modelos en hacer sus poses y ver cada detalle de sus vestuarios.

Alexis tuvo que cambiar sus planes al saber que tenían que seguir una referencia.

A pesar de ver a una pareja en el ser que se sentía incómoda según Bautes, expresó que eso es parte de su trabajo e hizo como si no estuvieran.

Alexis se fue con una sola idea porque al tener miles, no logrará lo que quiere proyectar.

Él confesó que se sintió "inservible" ya que Astrid no le decía nada acerca de la luz.

Bautes intentó ayudar más a Astrid ya que ella no maneja tanto el tema de la iluminación, pero sabe que al final eso no le corresponde porque al final cada uno está compitiendo y cada uno sabe lo que tiene que hacer.

Astrid Aizpurúa se llevó la victoria en este equipo.

Grupo 5 - Laura Escoffery vs Guido Gorrichategui

"Agent Vinod", es la película que le tocó al último grupo.

Laura admitió que era algo "obsesiva" con el tema del orden y los colores, por ello le chocaba que había dos modelos que estaban de negro.

Ella intentó seguir la línea de la referencia, por ello mantenía en la mayoría de sus fotos las calculadoras.

En cuanto al tema de los flashes aclaró que normalmente no usa luz artificial, eso no significa que no sea experta.

Guido tuvo problemas con su disparador, por lo que le tuvo que pedir el de Escoffery. Ella accedió a ayudarlo ya que una vez lo hicieron por ella.

Resaltó que mantuvieron el mismo spot ya que, de todas maneras, tenían esquemas de iluminación diferentes, visiones y composiciones distintas.

Pasó dificultades cuando el flash principal no estaba disparando.

Finalmente, Laura Escoffery fue la ganadora del último grupo.

Esta fue la evaluación final del 4to programa de Foto Challenge Panamá 2022

