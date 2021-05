Foto Challenge: Nino y Pablo obviaron detalles del reto

“Nino” Macías, exhausto por su esfuerzo por todo la Avenida B, señala lo exigente que fue el reto, pues tuvo que correr para buscar sus fotografías, a pesar de no estar en las mejores condiciones físicas, había que cumplir con el reto. Nino relata que eligió volver a un punto debido a que carecía de material, ese punto era un lugar donde unos niños jugaban fútbol, pero en ese preciso momento, la policía se llevaba a un joven detenido, por lo que no pudo hacer nada en ese sector. Nino admite que no estaba muy satisfecho con las fotos que logró, pero que tenía las esperanzas que a su compañero: “le haya ido peor que a mí”, confesó Balbino.