Raúl E. Cotes • 13 Nov 2019 - 06:37 PM

El ex capitán de la selección nacional, Felipe Baloy, lanzó una fuerte crítica este miércoles a la gestión de Américo Rubén Gallego al mando de la selección nacional, previo al partido ante México.

Baloy dijo en ESPN que quienes toman las decisiones pensaron que Gallego era la mejor fórmula para esta eliminatoria, aunque él no compartiera la misma opinión.

Publicidad

Además, sostuvo que Panamá está en una situación complicada, lejos de clasificar a la Hexagonal, previo a un partido ante México que siempre es difícil.

"No hay cómo calificar a El Tolo Gallego. Para mí no ha hecho nada para calificarlo. No tiene una planificación de lo que es el fútbol panameño", aclaró.

Publicidad

¡CRÍTICO CON EL 'TOLO'! 🇵🇦⚽🧐



Felipe Baloy habló en @futpicante sobre la gestión de Américo Gallego con la selección de Panamá: "Para mí no ha hecha nada para calificarlo, no tiene una planificación del fútbol panameño". 🔥 ¿Qué opinas? #EstoyMareaRojapic.twitter.com/iPAjFIJUUp — Deportes RPC (@deportes_rpc) 13 de noviembre de 2019

Por su parte, también indicó que el DT argentino hace microciclos sin embargo, a la hora de convocar jugadores, trae otros que no trabajaron en ese periodo de tiempo.