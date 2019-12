Madrid asume liderato provisional con triunfo sobre Espanyol

AP - THE ASSOCIATED PRESS • 7 Dic 2019 - 11:15 AM

Con goles de los franceses Raphael Varane y Karim Benzema, el Real Madrid se impuso el sábado 2-0 al Espanyol para asumir provisionalmente la cima de la Liga española, a la espera del partido del Barcelona.

Varane abrió la cuenta con un remate de derecha dentro del área a los 37 minutos y Benzema, quien cedió el pase del primer tanto, selló el triunfo a los 79 con su 11mo gol del torneo.

Los merengues hilvanaron la cuarta victoria en fila para llegar a 34 puntos, tres más que el Barsa _que disputa más tarde un duelo en casa por la 16ta jornada ante Mallorca.

El Espanyol es penúltimo tras padecer su 11ma derrota y quedarse con nueve unidades.

“Ha sido un partido muy exigente a nivel físico, el rival nos ha presionado mucho y hemos tenido que tener paciencia para encontrar el gol”, comentó Varane al finalizar. “Ha sido un partido disputado ante un buen rival”.

La primera diana de Varane destrabó en la recta final de la primera parte un duelo que se fue complicado al Madrid ante un rival que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos.

Ante la ausencia del estelar belga Eden Hazard debido a una dolencia en el tobillo derecho, el estratega galo Zinedine Zidane dispuso que los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo Goes comenzaran en el ataque junto a Benzema.

Vinícius generó un par de opciones por la banda izquierda, primero con un desborde en el que se quitó rivales y al llegar al área sacó un disparo que el arquero Diego López despejó con los puños.

En los minutos finales de la primera mitad volvió a ser víctima de López en un contragolpe, que nació en su área con la conducción de Benzema, quien le cedió el esférico y al llegar al área sacó un disparo que fue bloqueado por el portero.

Rodrygo también generó peligro en el marco con un tiro desde los linderos del área que pasó por encima a los 11 minutos.

El Espanyol jugó la mayor parte del primer tiempo en su propio campo y en una de sus escasas aproximaciones, Esteban Granero logró un cabezazo que iba con dirección de gol y que rechazó el arquero belga Thibaut Courtois a los 26.

López volvió a ser la figura del conjunto catalán cuando en el arranque del complemento desvió con la pierna izquierda un remate a gol de Benzema.

Pero el estelar ariete galo ratificó su posición de líder de goleo del campeonato al desmarcarse en el corazón del área, donde recibió un pase del uruguayo Federico Valverde que mandó a las redes con un tiro cruzado para darle curso claro a la victoria merengue.

El Madrid terminó con 10 elementos luego de sufrir la expulsión del lateral francés Ferland Mendy a los 83 minutos.