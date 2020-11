Sergio Ramos hacia el récord europeo de internacionalidades contra Suiza

AFP • 13 Nov 2020 - 12:35 PM

El capitán de la selección española Sergio Ramos puede lograr el sábado ante Suiza en la Liga de Naciones el récord de internacionalidades de un jugador europeo, antes de apuntar al récord absoluto del egipcio Ahmed Hassan.

Ramos se encamina hacia un nuevo hito tras cumplir el miércoles en el amistoso contra Holanda (1-1) la marca europea de 176 internacionalidades, que detentaba hasta la fecha el mítico portero italiano Gianluigi Buffon.

Publicidad

El capitán de la Roja salió en el minuto 86 del duelo en lugar de Íñigo Martínez para sumar un nuevo partido internacional antes de encarar los cruciales encuentros de Liga de Naciones contra Suiza y Alemania.

"Ha sido reconocimiento... También cuidar al jugador que más veces ha sido internacional con España y sumar internacionalidades, era un tema de cuidar al jugador y que siga sumando partidos", afirmó el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, para justificar los escasos minutos concedidos a su capitán, de 34 años.

Publicidad

Todo apunta a que Ramos tendrá más minutos en el encuentro contra Suiza el sábado, en el que una victoria podría acercar mucho a la Roja a la final a cuatro de la Liga de Naciones, en la que no pudo estar el pasado año.

Dos oportunidades para que Ramos siga acercándose al récord absoluto de internacionalidades que ostenta el excentrocampista ofensivo egipcio Ahmed Hassan con 184.

Antes de su nuevo hito del miércoles, Ramos ya se había convertido en el jugador español con más partidos como internacional el pasado año en un duelo de clasificación para la Eurocopa de 2020 contra Noruega (1-1).

El sevillano cumplió entonces su 168º encuentro con la Roja superando el récord de 167, que detentaba el guardameta Iker Casillas.

Ramos es también el hombre que más minutos ha jugado con la camiseta nacional y el central más goleador en partidos de selecciones con 23 tantos, uno más que los logrados por el zaguero Daniel Passarella con Argentina.

"Sus números son cifras al alcance de superdotados", afirmaba el miércoles el seleccionador Luis Enrique Martínez, quince años después del debut de Ramos con la selección.

Fue el 26 de marzo de 2005 cuando Luis Aragonés dio la alternativa en un amistoso contra China a un joven Ramos, convertido ahora en capitán y mascarón de proa de la nave española.

Desde entonces, el central ha sido un fijo con todos los seleccionadores desde Vicente Del Bosque a Luis Enrique, pasando por Julen Lopetegui y Robert Moreno.

En el camino, Ramos ha sido dos veces campeón de Europa en 2008 y 2012, además de levantar la Copa Mundial en 2010 en Sudáfrica, formando parte de la mejor Roja de los últimos tiempos junto a mitos como Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Iker Casillas, quien cedió el brazalete de capitán de la selección a Ramos en 2016.

"Es impresionante, es un ejemplo a seguir siempre, es un jugador extraordinario con una capacidad de liderazgo impresionante", decía hace ya un año a la AFP el centrocampista de la Roja Pablo Sarabia.

Y el capitán de la Roja sigue desde entonces a todo trapo y sin ganas de parar, convertido en uno de los pilares esenciales tanto de la Roja como del Real Madrid, donde también acumula éxitos y marcas.

Ganador de 22 títulos con el equipo blanco, incluidas cuatro Champions, Ramos marcó recientemente su gol 100 con la camiseta blanca y es el defensa más goleador de LaLiga.

"Las estadísticas están para superarlas. Si pensase que he cumplido todos mis sueños me habría retirado", afirmaba el capitán de la Roja, que no muestra ninguna intención de retirada.

Entre esos sueños está ir con España en los Juegos Olímpicos de Tokio: "es una idea muy bonita. Un evento al que nadie diría que no", aseguraba.

Con ganas de llegar a Catar-2022, Ramos buscará el sábado seguir con su camino de récords ante Suiza.