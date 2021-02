Werner rompe sequía de gol y colabora en triunfo del Chelsea

AP • 15 Feb 2021 - 08:44 PM

LONDRES (AP) — Después de exactamente 1.000 minutos sin encontrar el fondo de las redes, Timo Werner puso fin a su sequía de gol en la Premier.

El atacante del Chelsea empujó anotó a segundo poste después de que Olivier Giroud no pudo rematar un servicio demasiado elevado para encaminar a su equipo a un triunfo 2-0 sobre el Newcastle el lunes.

“Creo que como delantero es mucho más difícil cuando te topas con una situación así y no tienes oportunidades”, dijo Werner a Sky Sports. “Anteriormente tuve muchas oportunidades y las fallé y hoy también mi equipo creó muchas situaciones en las que pude haber anotado, y es importante mantener el paso, como lo hicimos hoy”.

Procedente del Leipzig el verano pasado, Werner marcó a los 39 minutos ante el Newcastle en Stamford Bridge para su primer gol de liga desde el 7 de noviembre.

El seleccionado alemán también asistió en el primer gol del encuentro ocho minutos antes, con un centro que Karl Darlow no pudo controlar y que Giroud aprovechó.

“Como delantero, siempre quieres anotar, el mes pasado no fue tan bueno, y no estaba contento de no anotar”, declaró Werner. “Pero al final del día es un deporte de conjunto y cuando ganamos está bien”.

La cuarta victoria de liga de manera consecutiva desde que el técnico Thomas Tuchel tomó el lugar de Frank Lampard guió al Chelsea de regreso al cuarto lugar rumbo a la Liga de Campeones.

Mientras que el Chelsea está acostumbrado a jugar en la máxima competencia europea, el West Ham nunca se ha clasificado. Pero el equipo del este de Londres se encuentra apenas detrás del Chelsea por diferencia de goles, luego de derrotar al Sheffield United 3-0 pese a la ausencia del atacante Michail Antonio.

“Si alguien me lo hubiera dicho al inicio de la temporada, no le hubiera creído”, dijo el técnico del West Ham David Moyes, cuyo equipo estuvo cerca del descenso la temporada pasada.

Declan Rice abrió el marcador por la vía del penal — el primer penalti en favor del West Ham esta campaña — a los 41 minutos, después de que Chris Basham derribara a Jesse Lingard dentro del área.

Issa Diop duplicó la ventaja después de rematar sin marca el tiro de esquina de Aaron Cresswell, y Ryan Fredericks ingresó de cambio para cerrar la cuenta en tiempo de reposición.