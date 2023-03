Jurgen Klopp: "No es probable, pero es posible" pasar a cuartos de Champions"

"No es probable, pero es posible" pasar a cuartos de Champions, dice Jurgen Klopp

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp , admitió este martes que "no es probable, pero sí posible" superar los octavos de final de la Champions contra el Real Madrid, tras perder 5-2 en la ida.

"Aunque sólo hubiera un 1% de probabilidad, me gustaría intentarlo, así que estamos aquí para jugar contra un oponente muy fuerte e intentar ganar", dijo Klopp en la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de Champions del miércoles.

"Es posible, no problable, pero posible y ya veremos qué sucede", añadió el técnico del Liverpool, que apunta a tener que hacer un gran partido para poder pasar de ronda.

"Es difícil, evidentemente, porque no estamos en una situación muy buena, pero estamos deseando jugar este partido", afirmó el entrenador alemán.

"Está claro que no estamos diciéndole al Madrid 'cuidado, que aquí estamos', esa no es la situación, pero estamos aquí para intentar ganar el partido", insistió.

Y para eso, "tenemos que jugar extremadamente bien, un partido normal o bueno no bastará. Tenemos que dar el máximo mañana y eso es lo que intentaremos", adelantó Klopp.

El técnico alemán no cree que deba cambiar excesivamente respecto al partido de ida en Anfield, ya que "no veo un problema con nuestro plan táctico. Simplemente no defendimos bastante bien los contraataques en el segundo tiempo".

El miércoles "tenemos que estar muy activos con y sin balón. Tenemos que presionar muy bien en el centro del campo. Tenemos que atacar y tratar de evitar sus contraataques", explicó el técnico del Liverpool.

"No tenemos nada que perder", añadió Klopp, que elogió al Real Madrid afirmando que "tiene un equipo fantástico" y recordando que el equipo blanco "me ha hecho pasar momentos difíciles".

FUENTE: AFP