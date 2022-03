Panamá entrena al completo previo a duelo ante Honduras

Entrenamiento en el 'Coloso de Juan Díaz'

Los trabajos iniciaron a las 6:30 p.m. en el engramado del Estadio Rommel Fernández con el calentamiento de los jugadores. La prensa tuvo acceso a los primeros 30 minutos del entrenamiento.

Armando Cooper, quien fue baja por una lesión de ligamentos, estuvo presente en el entrenamiento saludando a sus compañeros.

Hablan Cecilio Waterman y Adalberto Carrasquilla

Previo al entrenamiento, el panameño Cecilio Waterman expresó su motivación de cara a los tres últimos partidos de las eliminatorias hacia Qatar 2022.

"Para muchos es el último baile. Algunos tenemos ya 31 años, este es el único momento para ir a un Mundial. Tenemos tres finales", manifestó Waterman.

La nota completa de sus declaraciones aquí.

Por su parte, Adalberto Carrasquilla dio sus impresiones del juego ante Honduras: "Lo jugamos con mucha responsabilidad, no va a ser fácil a pesar que no traen a sus figuras, hay jugadores jóvenes que van a querer ganarse su puesto. Tenemos que poner de nuestra parte al 100%, no relajarnos y no salir confiados".

Más detalles de las palabras de 'Coco' Carrasquilla aquí.

Conferencia de prensa con el Míster

Thomas Christiansen dará sus declaraciones previas al duelo ante los catrachos, este miércoles a las 7:45 a.m. desde las instalaciones de la Federación Panameña de Fútbol. La conferencia será transmitida en vivo por Telemetro.

¿Dónde y cómo ver el Panamá vs Honduras?

Este 24 de marzo, la selección de Panamá recibe a Honduras en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en la primera de tres finales para la Octagonal de Concacaf, camino a Qatar 2022.

Sintoniza el partido por RPCTV, canal 4, desde las 5:00 pm con todos los detalles y la previa. A las 8:05 p.m. el pitazo inicial por RPC, Telemetro y Medcom Go.