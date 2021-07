Partido amistoso: México vence a Panamá

Once titular de la selección de Panamá en el amistoso ante México.

Thomas Christiansen, director técnico de Panamá, llegaba para probar nuevos jugadores, que no vieron acción durante los últimos partidos de la selección panameña en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. "No deja de ser un partido amistoso previo a la Copa Oro, vamos a probar cosas. Voy a poner jugadores que no han estado jugando habitualmente, así que será así el planteamiento ", dijo Christiansen días antes del encuentro.

Por su parte, México llegaba con la selección sub-23, que se prepara para participar de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Solo algunas jugadores de la selección de mayor.

El COVID-19 se hace presente

Como es rutina, previo a cada partido los jugadores son sometidos a pruebas de hisopados para descartar casos de COVID-19. Minutos antes de iniciar el encuentro entre México y Panamá, se confirmó que el defensa Michael Amir Murillo dio positivo, por lo que se separa de la concentración para guardar su cuarentena reglamentaria. Murillo es asintomático.

Asimismo, se informó que José Luis Rodríguez también se mantiene en cuarentena por contacto estrecho.

Christiansen revela la titular de Panamá

Una hora previa al amistoso ante México, el director técnico de Panamá reveló su alineación titular. Este fue el partido número 22 entre ambas selecciones.

Esta es la alineación inicial de Panamá que se midió ante México:

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1410404835690782722 ¿Qué tal?



Once inicial de la selección nacional para el amistoso vs México .



¡En vivo a través de @rpctvpanama!#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/NgUW9QILGi — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 1, 2021

El primer gol del partido llegó luego de un incesante ataque de parte de la selección de México. Al minuto 20, Diego Lainez logró la primera anotación tras una falla en la defensa de la selección de Panamá.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1410418018404950016 ¡Lo gana México!



Así anotó Diego Laínez el primer tanto de los aztecas sobre Panamá.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/doDShObFF2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 1, 2021

México se fue a la pausa con la ventaja en el marcador. Al retornar del medio tiempo, el director técnico de Panamá, Thomas Christiansen hizo un cambio total del planteamiento con la entrada de Adalberto Carrasquilla, César Yanis, Andrés Andrade y Alberto Quintero, que reemplazaron a Miguel Camargo, Víctor Griffith, Omar Córdoba y Richard Peralta.

Al minuto 57 llegó la 2da anotación del Tri, a través de César Montes.

Enseguida vino otro cambio en Panamá, con la entrada de Gabriel Torres y la salida de Jorman Aguilar.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1410432759693197313 Así cayó el segundo gol de México en Nashville.



Lo ganan los aztecas 2-0 ante Panamá.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/CQ9I945qVy — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 1, 2021

Y seguían las acciones del partido, los técnicos de México y Panamá rearmando sus equipos. Los cambios continuaban en el cuadro de Panamá, Cecilio Waterman entró por José Fajardo. Por el lado mexicano, salió Diego Lainez por Alexis Vega. Otro cambio Uriel Antuna por Jesús Ángulo.

Se acercaba el final del encuentro, México seguía amenazando. Al minuto 81, por posición adelantada se anulaba la que sería la tercera anotación de los aztecas.

Pero Henry Martin selló la goleada en Nashville 3-0 ante Panamá.

FUENTE: Redacción