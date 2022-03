Thomas Christiansen: "Si Ismael Díaz está es porque tiene oportunidad de jugar"

El delantero de la Universidad Católica de Ecuador ha sido convocado previamente por el técnico hispano-danés, sin embargo, no ha visto acción e incluso ha ido a la grada en varios partidos del octagonal, situación por la que Christiansen ha sido criticado.

Sobre esto, Thomas señaló que "Si Ismael Díaz está en la convocatoria, es porque tiene posibilidades de jugar. No sé si de titular o de cambio, pero él está aquí para apoyar al equipo. Nos ha costado marcar goles en la última fecha. Lo más importante para mí es crearlas, si no los creas, es un problema. Tenemos cuatro delanteros buenos en esta convocatoria que cada uno puede tener su oportunidad y no se descarta nada".

Ismael Díaz después tener un gran año 2021 coronándose campeón de la LPF con el Tauro FC, siendo el goleador y MVP del Torneo Clausura, llegó a la Universidad Católica donde ha tenido un muy buen arranque de temporada anotando cuatro goles en seis partidos disputados (dos en liga ecuatoriana y dos en Copa Libertadores).

Christiansen también destacó la importancia que tiene para él que 'El Príncipe' haya regresado a jugar al extranjero después de varios años tras recuperarse al 100% de las lesiones que lo han aquejado en años anteriores.

"A Isma no lo tengo que descubrir yo, lo sabéis todos vosotros. Esas lesiones que ha tenido, esa recuperación costosa que ha tenido. Cómo ha podido hacer la temporada pasada hacerla completa a un alto nivel. Para mí es importante el paso que ha dado ahora de ir fuera, responder como ha respondido con juego, con goles, con actitud. Si está aquí conmigo es porque se lo merece y también los buenos momentos de los jugadores hay que aprovecharlos", indicó el estratega de 49 años.

Expectativas para el cierre de la eliminatoria

Thomas Christiansen dejó claro que el partido ante Honduras el 24 de marzo, el primero de la triple fecha, es el más importante para él.

"Es nuestra primera final. Es un partido trampa, no sé si es mejor que vengan todos los habituales o que venga gente nueva, con ganas, con la ilusión de impresionar. Debemos concentrarnos en nuestro objetivo de ganar y hacerlo bien", manifestó el 'Míster' quien además resaltó que "Tenemos la suerte de tener dos partidos en casa, primero ante Honduras y esperemos que los aficionados compren ese boleto porque necesitamos ese respaldo. Por nuestra parte vamos a darlo todo. Creemos en nuestras posibilidades de ir al Mundial y de intentar ir de manera directa".

Sobre si hay presión por ganar y clasificar al Mundial, Christiansen señaló que "Ir al Mundial es nuestro deseo desde el primer día. Si hay una presión es por lo bien que lo hemos hecho, las opciones que tenemos ahora y hay que aprovecharlo. Tenemos que ganar sí o sí pero lo vamos a gestionar bien. El jugador está preparado y tiene confianza".

Eric Davis es baja por suspensión para el partido ante Honduras

Sobre la ausencia del lateral izquierdo titular de la selección de Panamá, Eric Davis, por acumulación de tarjetas, Thomas Christiansen comentó que tiene varias opciones para suplir esa baja, entre ellas, la de poner a Andrés Andrade en esa posición.

"Es una opción (Andrade en su reemplazo). Él ha jugado bastantes partidos de lateral izquierdo. Tenemos también a Jorge Gutiérrez, incluso el propio José Córdoba. Podemos también hacer línea de tres con dos carrileros".

Sobre Harold Cummings

Thomas Christiansen finalizó la conferencia de prensa explicando la importancia que tiene para él la presencia del defensor Harold Cummings en la convocatoria, no solamente por su experiencia o jerarquía.

"Tengo bastante clara esta convocatoria. Los jugadores creo que son los idóneos para enfrentar estos tres partidos. No es solo por jerarquía sino también por lo que nos puede aportar futbolísticamente, lo tenemos a él y a Fidel en estos puestos. Él lo ha mostrado, ha estado en muchos partidos, pero si le quieres dar algo adicional, pues claro que tiene esa experiencia, ese conocimiento de situaciones límites, pero yo pienso mucho más en lo que puede aportar futbolísticamente".