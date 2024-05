Toni Kroos se retira, así reacciona el mundo

El anuncio de Toni Kroos tomó a todos por sorpresa, incluyendo a sus compañeros del Real Madrid, que no tardaron en reaccionar y expresar su agradecimiento al alemán.

"Genio. Fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Toni. Y aun así está muy lejos de lo que te mereces. Hoy es un día triste para mí y para los madridistas. Pero es un día terrible para el balón, para el fútbol. Saber que pronto no te tendremos más. Podrías dar mucho más, muchísimo más. Pero te entiendo", fueron parte de las palabras de Vinicius Jr.

Antonio es el apodo de Toni Kroos en el camerino de Real Madrid, así le dicen sus compañeros.

"Como me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Cuantos momentos juntos y cuanto conseguido. Eres leyenda blanca AMIGO. Te deseo lo mejor. A por la última juntos que honor! GRACIAS... Te voy a echar mucho de menos amigo mío!", escribió Lucas Vásquez.

Eduardo Camavinga publicó: "Ha sido un placer jugar junto a ti durante los últimos 3 años. El equipo te extrañará y te irás como una leyenda del club y una leyenda del fútbol. Gracias francotirador".

"Gracias por todo Maestro. Fue simplemente increíble presenciar tu grandeza todos los días. ¡¡¡Uno de los mejores de todos los tiempos!!! Siéntete bendecido de poder decir que he jugado contigo en mi vida. Un motivo más para darlo todo por esta XV LIGA DE CAMPEONES. Solo gracias hombre", escribió Aurelien Tchouameni.

Por su parte, David Alaba escribió: "Sabes que estoy enojado. ¡Te amo Anton, leyenda!".

"A mi brother Antonio: Ha sido un placer haber compartido tantos momentos y tantos éxitos con un jugador único y una persona excepcional, una figura top. Siempre en mi equipo, Antonio. A disfrutar de toda la vida que tienes por delante y del recuerdo de una carrera maravillosa a la que le quedan aún un par de capítulos, @tonikr8s. To my bro Antonio, It's been a joy to share so many special moments and successes with such a unique player and exceptional person, one of the best. Always on my team, Antonio. Enjoy your new life ahead and the memories of a wonderful career which still has a few chapters left. #ElFútbolTeEcharáDeMenos #JugadorÚnico #MiAntonio"