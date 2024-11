Bomberos brindan consejos para evitar accidentes con las decoraciones navideñas

"Las conexiones eléctricas que adornan nuestros árboles, sobre todo si son naturales, es importante no sobrecargarlos. Tenerlos en la base humedecidos para que no se sequen tan rápido y también tenerlos en áreas que pueden ser ventiladas para no acumular calor", comentó el coronel Delgado.

Le podría interesar: Ideas originales para decorar tu hogar en Navidad

Recomendaciones de los Bomberos para evitar accidentes con decoraciones navideñas

A continuación te presentamos algunos consejos y recomendaciones que brindaron:

No poner más de tres conexiones.

No tener electrodomésticos o algún objeto que emita calor cerca del árbol.

Revisar las conexiones y luces de años anteriores.

No sobrecargar las regletas.

Además, los comerciantes sugieren optar por luces solares o luces LED, que son más eficientes y seguras.

Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de unas fiestas seguras y llenas de alegría. ¡Felices fiestas!