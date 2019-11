AFP • 21 Nov 2019 - 01:38 PM

El expresidente boliviano Evo Morales considera el jueves que tendría "derecho de presentarse" a una nueva elección, pero se declara dispuesto a "renunciar" si su candidatura favorece la "pacificación del país".

"Tengo derecho a presentarme, pero si esto va en detrimento de la pacificación del país, renuncio", explica Morales, que recibió asilo político en México, en una entrevista publicada en el sitio web del semanario alemán Der Spiegel.

Bolivia está sacudida desde hace un mes por una grave crisis a raíz de la controvertida elección de un cuarto mandato de Evo Morales, que desde entonces dimitió y abandonó el país.

Ante la pregunta de "¿Cuándo regresará a Bolivia?", fue terminante: "Si fuera posible ahora mismo, echo mucho de menos mi casa".

"Extraño mi trabajo, trabajaba todos los días desde las cinco de la mañana hasta las diez u once de la noche", precisa.

"Ahora es probable que las generaciones futuras tengan que continuar esta lucha", añade Morales.

"Si quieren demandarme, que lo hagan, me las arreglaré. Pero no pueden encarcelarme porque soy inocente", advierte Morales. Para él, el nuevo equipo en el poder "no es un gobierno de transición, es una dictadura".

La presidenta interina Jeanine Añez envió el miércoles un proyecto de ley al parlamento para organizar nuevas elecciones presidenciales y legislativas, un mes después de las presidenciales del 20 de octubre, que marcaron el inicio de la violenta crisis política.

El texto, que debe ser aprobado por el parlamento, donde el Movimiento hacia el Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales es mayoritario, anularía aquellas elecciones.