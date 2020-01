AP • 30 Ene 2020 - 10:02 AM

Tratándose de la elección presidencial de noviembre de este año en Estados Unidos, la angustia consume a los demócratas mientras crece el entusiasmo de los republicanos.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research concluye que, aunque faltan 10 meses, la elección está muy presente en los pensamientos de los estadounidenses. Adicionalmente, si bien los sentimientos pueden cambiar en ese lapso, los demócratas se preguntan cuál será el mayor motivador en noviembre: la angustia o el entusiasmo.

Publicidad

En vísperas de las primeras votaciones en una contienda primaria sin un líder claro, el 66% de los demócratas se declaran preocupados, comparado con el 46% de los republicanos. Al mismo tiempo, son más los republicanos que los demócratas entusiasmados por la contienda y el entusiasmo republicano parece estar en alza.

Las conclusiones no sorprenden a quien haya hablado con un demócrata indeciso sobre la abundancia de precandidatos. Movidos por el deseo intenso de derrotar al presidente Donald Trump, los demócratas se preguntan qué clase de candidato tendrá la mayor oportunidad de ganar y si el partido podrá reunir los votos. También se habla de divisiones políticas y si habrá una convención disputada en caso de que ningún precandidato obtenga una clara mayoría en las primarias.

Publicidad

En cambio, los republicanos aparentemente no sufren angustia en tanto su partido permanece unido de cara al juicio político, la economía y los puntos principales del programa de Trump.

Según la encuesta, el 43% de los republicanos se declaran entusiasmados, 10 puntos porcentuales más que en octubre. Apenas el 33% de los demócratas se declaran entusiasmados.

Aproximadamente el 75% por ciento tanto de demócratas como republicanos dicen que se sienten muy motivados para votar este año. La pregunta es cuál de las emociones será más fuerte para llevar a votar a los que suelen abstenerse.

Un partido generalmente prefiere el entusiasmo a la angustia entre sus votantes, según el politólogo George Marcus, que ha estudiado el papel de la emoción en la política y las encuestas. Marcus halló que los votantes temerosos y angustiados son los más susceptibles de caer en la confusión y dividir su voto.

La preocupación del votante "crea la posibilidad de persuasión", dijo Marcus. "Si soy un demócrata angustiado, puedo quedarme en casa, puedo votar por los republicanos... Uno quiere que su base realmente se sienta furiosa o realmente entusiasmada".

Con todo, falta mucho para la jornada electoral, dijo Marcus. La elección de un candidato podría calmar los nervios demócratas y generar entusiasmo. Los sucesos también podrían restar entusiasmo a los republicanos.

La encuesta indica que la sensación que experimentan los demócratas podría motivarlos: nueve de cada 10 demócratas angustiados dicen que se sienten muy motivados para votar en noviembre, comparado con el 50% de los no angustiados.