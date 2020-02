AFP • 21 Feb 2020 - 06:27 PM

El aspirante a la Casa Blanca Bernie Sanders, líder de la interna demócrata, exigió el viernes a Rusia "mantenerse al margen" de las elecciones en Estados Unidos tras reportes de que el gobierno de Vladimir Putin está interfiriendo en la carrera para apoyar su campaña.

Según el diario The Washington Post, funcionarios estadounidenses informaron al candidato de la injerencia rusa a su favor. Miembros del Congreso también han sido informados por los servicios de inteligencia sobre estas presuntas intervenciones de Moscú, dijo el periódico, que reveló los hechos por primera vez el viernes.

"No me importa, francamente, a quién quiere Putin como presidente", dijo Sanders en un comunicado. "Mi mensaje a Putin es claro: manténgase alejado de las elecciones estadounidenses, y como presidente, me aseguraré de que usted lo haga".

"En 2016, Rusia usó propaganda en internet para sembrar división en nuestro país, y entiendo que lo harán nuevamente en 2020", agregó el precandidato.

Las revelaciones sobre una nueva interferencia rusa en las elecciones, a través de una manipulación de mensajes en las redes sociales, se han multiplicado desde hace dos días en Estados Unidos.

Los servicios de inteligencia estadounidenses también informaron a legisladores que Moscú buscaba, como en 2016, promover la victoria del presidente republicano Donald Trump.

No se estableció formalmente el viernes un vínculo entre los supuestos intentos de interferir a favor de Trump y de Sanders. Muchos analistas creen que una nominación de Sanders podría ayudar a Trump porque su programa está muy marcado hacia la izquierda y, por lo tanto, tendría menos probabilidades de lograr un apoyo generalizado que otros candidatos más centristas.

Los demócratas comenzaron a principios de febrero el largo proceso de elecciones internas para decidir quién será su candidato para las presidenciales del 3 de noviembre. La tercera de estas contiendas se celebra el sábado en el estado de Nevada.

En las elecciones de 2016, las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que Rusia había tratado de interferir en el proceso electoral en perjuicio de la demócrata Hillary Clinton. Esto fue confirmado más tarde por la investigación judicial del fiscal especial Robert Mueller.

Por otro lado, Mueller estimó que no hubo colusión entre Rusia y el equipo de campaña de Trump.